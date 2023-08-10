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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Neftçi Bakü - Beşiktaş | CANLI YAYIN! Neftçi Bakü BJK maçı hangi kanalda? Neftçi Beşiktaş maçı ilk 11'ler ve kadrolar - Beşiktaş Haberleri

        Neftçi Bakü - Beşiktaş | CANLI YAYIN

        Neftçi Bakü - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlılar, Azerbaycan'da oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Neftçi Bakü - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:50
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        İlk 11'ler belli oldu!
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        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor.

        STAT: Neftçi Arena

        HAKEM: Lukas Fahndrich

        SAAT: 20.00

        YAYIN: Haber Global / S Sport Plus

        Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tamas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Saief, Lebon, Shinyashiki

        Beşiktaş: Mert, Umut, Colley, Amartey, Rosier, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Onur, Aboubakar

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına aynı turdan dahil olan Neftçi ise Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını 2-2 ve 2-0 tamamlanan maçlarla elemeyi başardı.

        RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA!

        Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

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        Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

        3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

        Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

        Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

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