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        Haberler Spor Voleybol Neftohimik: 0 - Spor Toto: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Neftohimik: 0 - Spor Toto: 3 | MAÇ SONUCU

        Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i deplasmanda 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 21:59 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:59
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        Spor Toto set vermedi!
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        CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan ekibi Neftohimik'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Burgaz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakayı 25-20, 26-24 ve 25-18'lik setlerle Spor Toto kazandı.

        Rövanş karşılaşması, 21 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

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