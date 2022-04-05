Negatif faiz döneminde borsa ne olur?

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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir oluyor. Enflasyonun yüzde 61'e yükselmesi ile rekor düzeye gelen negatif reel faiz döneminde yatırımcıların hala neden yeteri kadar Borsa İstanbul'a ilgi göstermediğinin tartışıldığı programda Aydemir, borsa yatırımcılarının istek ve dileklerini dile getiriyor.

YERLİ YATIRIMCININ POZİSYONU NE?

Aydemir programda yerli borsa yatırımcısının şu anda nasıl bir hareket tarzı içinde olduğunu açıklayarak şu anda Türk vatandaşlarının küçük ve büyük şirket hisselerinde nasıl pozisyon aldığını ve hangi sektörlerin ve şirketlerin yatırımcının gündeminde olduğunu açıklıyor.

BORSAYI AYAĞA KALDIRMA PLANI

Yerli yatırımcıyı en çok rahatsız eden konuları dile getiren Aydemir özellikle algoritmik işlemlerin borsada nasıl bir harekete neden olduğunu belirterek yatırımcıya kaybettirip kaybettirmediği yönündeki görüşlerini paylaşıyor. 'Borsayı ve sermaye piyasalarını nasıl ekonominin göbeğine oturtabiliriz?' sorusuna cevap arandığı programda Aydemir, borsa uzmanlarının bu konuda bir planı olup olmadığını açıklıyor.