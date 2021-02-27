11 yılda 12 ödül 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Müzik eğitimine 4 yaşında başlayan YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü Öğrencisi Nehir Özzengin, ilk yarışma derecesini 9 yaşında kazandı. Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinde katıldığı yarışmalardan bugüne kadar 12 müzik ödülü kazanan genç yetenek, son 2 yıl içerisinde katıldığı tüm piyano ve beste yarışmalarından da birincilik ödülü alarak ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarına başarıları ile ilham vermeleri için seçilen 6 kızdan biri olan ve birçok sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan Nehir, özverili müzik çalışmalarının karşılığını bir kez daha aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden genç yeteneklerin başvuru yaptığı Almanya Karlsruhe Müzik Üniversitesi'nin kabul sınavları sonrası piyano bölümü öğrencisi olmaya hak kazandı.

Almanca dil yeterliliği de bulunan ve önümüzdeki aylarda haftanın bir günü Almanya'da eğitim alacak olan genç piyanist, "Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül ve başarı sonrasında kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de, 15 yaşında Almanya'da üniversiteye kabul edilmeyi de bu hedefler ile elde ettim. Bundan sonraki hedefim de kendime sınırlar koymadan uluslararası düzeyde yeni başarılar ede etmek ve müzik alanında emin adımlarla ilerlemek. Müziğe olan büyük tutkum her zaman devam edecek" dedi. Kızının başarıları ile büyük gurur yaşadıklarını dile getiren baba Devrim Özzengin de, "Nehir, azmi ve biz ailesinden aldığı güçle yoluna emin adımlarla devam ediyor. Desteklendiği takdirde ülkesini her alanda daha da iyi temsil etme fırsatı yakalayacaktır" diye konuştu.