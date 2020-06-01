Nehir yatağında yaralı bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - ADANA

Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün ayaklarında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, suyun daha önceden kesildiği nehrin yatağına girerek yaralı Yeter Dikmen'e müdahale etti.Seyyar sedyeyle nehir yatağından çıkartılan Dikmen, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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