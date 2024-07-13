Nehre giden bir çocuk öldü, diğeri aranıyor Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, bir çocuk kurtarıldı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor

İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.07.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:05 facebook

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