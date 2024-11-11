Nehri köyü çelik bariyerlere kavuştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyüne yurtiçi ve yurt dışından gelenlerin köy yoluna çelik bariyer isteklerinin ardından Muhtar Azad Çiftçi, gurbetçilerin ve köylülerin talebine ilişkin Şemdinli Kaymakamlığı'na başvurdu.

Muhtar Çiftçi'nin başvurusunun ardından Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun risk taşıyan 1 kilometrelik kısmına çelik bariyer yerleştirildi.

Yollarının turizm açısında en çok kullanan yol olduğunu belirten Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi şunları söyledi:

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"Vatandaşlarımızın talepleri üzerine risk taşıyan yolumuzda güvenliği sağlamak için çalışmaya başladık. İki gündür bariyer çalışmamız oldu. Yolumuz hem yüksek kesimden geçiyor hem de kış aylarında buzlanmadan dolayı araçlar baya kayıyordu. Bunun üzerine Valimiz Ali Çelik'ten talebimiz olmuştu.