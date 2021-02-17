Dhaka'da ödüle layık görüldü 0:00 / 0:00

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Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, Uluç Bayraktar'ın ilk uzun metraj film yönetmenliği olan '9.75'te rol alan Nejat İşler, 19'uncu Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.

'9.75'te Nejat İşler'e filmde Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar da başrollerde eşlik etti.