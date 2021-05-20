Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; İstanbul'a sadece dizi ve film çekimleri için giden oyuncu Nejat İşler, uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdürüyor. İşler, önceki gün Gümüşlük'teki bir mekanda görüntülendi.