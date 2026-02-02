Habertürk
        Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik

        Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik

        Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, 2-0'lık Kocaelispor galibiyetinin ardından verdiği röportajda, "Harika bir galibiyet elde ettik" dedi.

        Giriş: 02.02.2026 - 22:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:58
        "Harika bir galibiyet elde ettik"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaştığı maçı 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, açıklamalarda bulundu.

        "HARİKA BİR GALİBİYET ELDE ETTİK"

        Kocaelispor'dan övgüyle bahseden Semedo, "Harika bir galibiyet elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da bana göre iyi bir destek verdi, bizim taraftarımız da müthiş destek gösterdi bugün. Her zaman bizimleler. Onlara teşekkür ederim. Zor olacağını biliyorduk ama mental ve fiziksel olarak hazırdık. Herkes katkı sağladı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum, mutluyuz. Daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

