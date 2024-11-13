Nelsson görüşmeleri tıkandı
Galatasaray'da Victor Nelsson'la yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi
Galatasaray uzun süredir kadroda bulunan bazı oyuncularının sözleşmelerini revize etmek istiyordu.
Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz gibi genç oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson’la da nikah tazeleme niyetindeydi.
2026’da bitecek olan mukavelenin yenilenmesi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi Nelsson’a yüzde 40’lık zam teklif ederken Danimarkalının talebi ise yüzde 100’e yakın bir zam oldu.
Sarı-kırmızılılar, Nelsson’un yılda 1,9 milyon Euro net ücret talep etmesi üzerine beklemeye geçti.
Kazanılan son iki şampiyonlukta ciddi payı olan Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla gözden düşmüştü. Sezona yavaş başladığı için eleştiri alan Danimarkalı son zamanlarda 11’e girmekte zorlanıyor.