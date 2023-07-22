Nelsson'un alternatifi Sanchez - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması halinde alternatifini belirledi. Sarı kırmızılılar, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile ilgileniyor
Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ve Cedric Bakambu'nun da resmi sözleşmeyi imzalamasını bekliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Victor Nelsson'un takımda kalmasını istiyor.
Danimarkalı oyuncunun olası ayrılığı halinde alternatifi belirlendi. Tottenham forması giyen Davinson Sanchez, Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcuyla yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı.
Tottenham yaz başında Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif yapmıştı. Sarı kırmızılılar 25 milyon avroluk serbest kalma bedelinden indirim yapmayınca bu transfer rafa kalkmıştı.
Danimarkalı futbolcunun ayrılmakta ısrarcı olması durumunda Nelsson - Sanchez takası gündeme gelebilir.