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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Nelsson'un alternatifi Sanchez - Galatasaray son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Nelsson'un alternatifi Sanchez - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

        Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması halinde alternatifini belirledi. Sarı kırmızılılar, Tottenham forması giyen Davinson Sanchez ile ilgileniyor

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 13:48
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        Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Angelino ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Mauro Icardi ve Cedric Bakambu'nun da resmi sözleşmeyi imzalamasını bekliyor.

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        Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Victor Nelsson'un takımda kalmasını istiyor.

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        Danimarkalı oyuncunun olası ayrılığı halinde alternatifi belirlendi. Tottenham forması giyen Davinson Sanchez, Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında yer alıyor.

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        Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcuyla yaptığı görüşmelerden olumlu geri dönüş aldı.

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        Tottenham yaz başında Nelsson için Galatasaray'a resmi teklif yapmıştı. Sarı kırmızılılar 25 milyon avroluk serbest kalma bedelinden indirim yapmayınca bu transfer rafa kalkmıştı.

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        Danimarkalı futbolcunun ayrılmakta ısrarcı olması durumunda Nelsson - Sanchez takası gündeme gelebilir.

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        Bu durumda Galatasaray'ın Nelsson için beklentisinin Davinson Sanchez artı 15 milyon avro olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bu talebi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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