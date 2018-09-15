Neman Grodno - Isloch Minsk maçı rakamları

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Neman Grodno, 16 Eylül 2018 Pazar günü Isloch Minsk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:45. Neman Grodno 29 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Isloch Minsk 17 puanda ve 13. sırada. Neman Grodno, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Isloch Minsk son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 698 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Isloch Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Neman Grodno önceki hafta Shakhtyer Soligorsk mücadelesinde 3-1 kazandı.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk maçında 1-2 kazandı.

Neman Grodno, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 12 gol yedi.

Isloch Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Isloch Minsk, 6 gol atarken 12 gol yedi.

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