Neman Grodno - Slutsksakhar sahaya çıkıyor

Belarus Premier Lig maçında Neman Grodno ile Slutsksakhar, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:45. Neman Grodno 25 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Slutsksakhar 27 puanda ve 5. sırada. Neman Grodno, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Slutsksakhar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 153 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Slutsksakhar sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Neman Grodno son hafta oynanan Shakhtyer Soligorsk maçında 3-1 kazandı.

Slutsksakhar, Dnepr Mogilev karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Neman Grodno, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Neman Grodno, kendi sahasında 7 gol attı, 9 gol yedi.

Slutsksakhar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Slutsksakhar, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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