Nemrut Dağı bölgesindeki ören yerleri belgesellerle tanıtılacak

AA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine, bölge turizmine katkı için hazırladıkları "Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi" isimli projeyi geliştirdiklerini belirtti.

Projenin GAP Kalkınma İdaresi tarafından 700 bin lira tutarında finanse edildiğini aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"Proje şu anda bitti. Proje kapsamında yaptığımız etkinliklerden biri Nemrut destinasyonu üzerinde yer alan ören yerlerinin 2D ve 3D Türkçe ve İngilizce olarak belgesellerini yapıp Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçilere bu yerleri göstermek. Bu belgeselleri çekip bitirdik. Şu anda hizmete sunma aşamasındayız.

Nemrut Dağı'nı her yıl binlerce kişi ziyaret ederken aynı bölgedeki Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü, Yeni Kale, Karakuş Tümülüsü, Arsemia gibi ören yerlerinin az kişi tarafından gezildiğini anlatan Ekinci, "Belgeselleri Nemrut Dağı'nda oluşturduğumuz cep sinemasında ve oradaki kiosklarda seyrettirmek suretiyle turistlerin diğer ören yerlerini de ziyaret etmelerini sağlamak istiyoruz. İnşallah amacımıza ulaşacağız." dedi.