Nemrut Dağı'nda kick boks antrenmanı - ADIYAMAN

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirilen antrenman sayesinde bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedeflendi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, açıklamada, sporun her yerde yapılabileceğini ifade etti.Bu yüzden bölgenin tanıtımına da katkı sağlamak için Nemrut Dağı'nda antrenman etkinliği organize ettiklerini anlatan Keleş, "Bizim için yerin ve mekanın önemi yok. Önemli olan sağlık için her zaman her yerde spor yapabilmektir. Bizler 'Sporun yaşı yoktur' diyoruz ve mekanı da yok. Salon ya da Nemrut Dağı'nın zirvesi fark etmiyor. Her yerde spor yapılabiliyor. Bu etkinlik hem spor farkındalığı hem de Nemrut Dağı'nın tanıtımına büyük bir katkı sağlamıştır. Ben emeği geçen sporcularımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.