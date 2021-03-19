Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 3 turist AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

AA

Üç turist, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 2 bin 150 metre yüksekliğinde bulunan ve "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na tırmandı.

Kar ve tipiden dolayı mahsur kalan 3 turist, jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Bölgeye paletli kar aracıyla giden AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında mahsur kalan turistleri kurtardı.

Kontrol amacıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.