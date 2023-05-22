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Nenad Bjelica: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bjelica, gelecek sezon ise çekici bir futbol ortaya koymak istediklerini belirtti

Nenad Bjelica:
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza gayet iyi bir maç oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hem taraftarlarımızı hemde takımımızı tebrik etmllek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda aynı futbolu göstermeye çalışacağız" dedi.

Önümüzdeki sezon farklı sistemler de deneyeceklerini belirten Bjelica, "Bir deneme sürecindeyiz farklı sistemler, farklı oyuncular deneyip görebilmeye çalışıyoruz. Neleri daha iyi yapabiliriz, nelerden daha iyi çıkarımlar yapabiliriz? Diye bakıyoruz. Bizim oynamak istediğimiz futbol önümüzdeki sezon çekici bir futbol olacak. Çok gol atan, gol yememeye çalışan bir takım olacak. İyi futbol ortaya koymaya çalışacağız" diye konuştu.

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