        Nene’den son 2 maçta 2 gol

        Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, ligde üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:34 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:34
        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

        Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Musaba’nın yerine dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo’nun pasında fileleri havalandırdı.

        Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5’e çıkardı.

        Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da gol sevinci yaşayan kanat oyuncusu, üst üste 2 maçta da takımı adına gol kaydetti.

