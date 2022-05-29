Nepal'de küçük uçak kayboldu 0:00 / 0:00

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Associated Press'in aktardığı habere göre bir yetkili, Nepal dağlarında popüler bir turist rotasında 22 kişinin içinde bulunduğu küçük bir uçağın kaybolduğunu söyledi.

Jomsom'a 15 dakikalık mesafedeki uçak, kalkıştan kısa bir süre havalimanı kulesiyle temasına kaybetti.

Bölgede son birkaç gündür havanın yağmurlu olduğu ancak uçuşların normal şekilde devam ettiği belirtildi. Bu rotadaki uçakların bir vadiye inmeden önce dağlar arasında uçtuğu aktarıldı.

Kazaya ilişkin henüz başka bir ayrıntı paylaşılmadı.