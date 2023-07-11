Nepal'de turistleri taşıyan helikopter kayboldu
Nepal'deki Everest Dağı bölgesinde yabancı turistleri taşıyan bir helikopter ile temasın kesildiği açıklandı.
Giriş: 11.07.2023 - 09:49
Associated Press'te yer alan habere göre 5 turisti dünyanın en yüksek zirvesine gezi için taşıyan helikopter, salı sabahı başkent Katmandu'ya dönüyordu.
Havalimanı yetkilisi Sagar Kadel, hava koşullarının helikopterin uçuş rotasında değişikliğe neden olduğunu söyledi.
Kayıp helikopter için arama çalışmaları başlatıldı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.