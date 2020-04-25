Nepal uluslararası uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzattı

AA

ANI Ajansının haberine göre, uzatma kararı, başkent Katmandu’da Kovid-19 Kontrol ve Önleme Yüksek Koordinasyon Komitesinin toplantısında alındı.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin ofisinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Kovid-19’un daha fazla yayılmasını kontrol altına almak için ihtiyat tedbiri olarak uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzatmaya karar verdik." ifadeleri kullandı.

Uçuş yasağının ticari seferlere uygulanacağı belirtilen açıklamada, tahliye amacıyla yapılacak uçuşların, yasaktan muaf tutulacağı kaydedildi. Diğer yandan açıklamada, ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına bir sonraki toplantıda karar verileceği bildirildi.

24 Mart’ta Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Nepal’de toplam 49 vaka bulunuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 831 bin 915’e ulaştı. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti.