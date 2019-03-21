Nepal ve Hindistan'da çılgın festival!

Hindistan'da her yıl binlerce Hindu tarafından baharı karşılamak amacıyla düzenlenen, renklerin festivali olarak da bilenen "Holi Festivali", Nepal'in başkenti Katmandu'da da kutlandı. Etkinlikte katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi