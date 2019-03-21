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Nepal ve Hindistan'da çılgın festival!

Giriş: 21.03.2019 - 09:53 | Güncelleme:  AA

Hindistan'da her yıl binlerce Hindu tarafından baharı karşılamak amacıyla düzenlenen, renklerin festivali olarak da bilenen "Holi Festivali", Nepal'in başkenti Katmandu'da da kutlandı. Etkinlikte katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi

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    Renklerin festivali olarak bilenen "Holi Festivali", Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Nandbaba Tapınağı'ndan sonra Nepal'in başkenti Katmandu'da da kutlandı. 

     

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    Hint kültüründe kışın sona erişini simgeleyen festivalde katılımcılar, baharın renklerini sembolize eden boyaları birbirlerinin yüz ve elbiselerine sürerek eğlendi.

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    Pakistanlı Hindular ise, bayramı dans edip şarkı söyleyerek karşıladı. 

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    İşte Holi Festivali'nden görüntüler

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