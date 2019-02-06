Nepal’de ‘âdet kulübesinde’ ateş yakan kadın, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Nepalli kadınların gönderildikleri âdet kulübeleri

Nepal'in kuzeybatısındaki Doti bölgesinde âdet gördüğü için gönderildiği kulübede gece ateş yakan 21 yaşındaki bir kadının dumandan zehirlenerek hayataını kaybettiği açıklandı.

Parwati Bogati adlı kadının cesedi, kendisine bakmaya giden kayınvalidesi tarafından bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yerel polis yetkilisi Lal Bahadur Dhami, "Gece ısınmak için ateş yakan kadının penceresi olmayan kulübenin kapısını kapattığı için duman zehirlenmesinden öldüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Geçen ay da yine bir "âdet kulübesinde" bir anne ve iki çocuğu benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

Ülkede "Çopadi" adı verilen regl olan kadınları evden uzaklaştırma geleneği 2017'de suç kapsamına alınmasına rağmen kırsal kesimde hâlâ yaygın.

Yasa, 3 ay hapis cezası öngörüyor.

Kadınlar 'mundar' görülüyor

Yüzyıllar öncesine dayanan Hinduizm ile bağlantılı bu gelenekte, âdet gören ya da yeni doğum yapan kadınlar "mundar" görülüyor.

Uğursuzluk getirdiklerine inanıldığı için küçük kulübelerde ya da ahırlarda yatmaya zorlanan bu kadınların, dini sembollere, erkeklere, çiftlik hayvanlarına ve bazı yiyeceklere dokunması yasaklanıyor. Bu kadınlar, evdeki tuvaletlere veya banyolara da sokulmuyorlar.

Kış aylarında aşırı soğuk havaya maruz kalan kadınlar zaman zaman saldırılara uğruyor.

Bu durumdaki genç kızlar okula da gidemiyor.