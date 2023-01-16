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Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: 'Pilot arıza bildirmedi, hava koşullarında sorun yoktu'

Nepal’de Pazar günü düşen ve mürettebatıyla birlikte 72 kişinin yolculuk ettiği uçağın enkazında şimdiye kadar 68 cansız beden bulundu. Yetkililer, henüz bulunamayan dört kişinin kurtulma ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını açıkladı.

Nepal’de uçak kazası sonrası ulusal yas ilan edildi: 'Pilot arıza bildirmedi, hava koşullarında sorun yoktu'
BBC TÜRKÇE
Nepal'de uçak kazasıGetty Images

Nepal’de dün düşen uçağın enkazından şimdiye kadar 68 kişinin cesedinin çıkarıldığı açıklandı. Yetkililer, henüz bulunamayan 4 kişinin kurtulma ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını açıkladı. Yeti Havayolları Sözcüsü Anup Joshi, pilotun kaza öncesi havalimanına yaklaşırken herhangi bir arıza bildirmediğini, hava koşullarının da olumsuz olmadığını söyledi.

Yeti Havayolları'na ait uçaktaki mürettebat dahil 72 kişi, başkent Katmandu'dan turistik bir bölge olan Pokhara'ya gidiyordu. Kazanın nedeni bilinmiyor.

Kaza, Nepal'de son 30 yıldır en çok can kaybına yol açan uçak kazası oldu.

Cep telefonu kayıtları, uçağın havalimanına yaklaşırken büyük bir hızla yuvarlanarak düştüğünü ve Seti Nehri boğazında, havalimanına bir ilometre kala yere çakıldığını gösteriyor.

Pazartesi günü 300 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarına devam etti.

Nepal'de Pazartesi günü ulusal yas günü ilan edildi, hükümet de kazanın sebebini araştırmak için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bölge sakinlerinden Divya Dhakal, BBC'ye olay gününü şu ifadelerle anlattı:

"Yerel saatle öğlene doğru 11 sıralarında uçağın düştüğünü görür görmez koşarak kaza yerine gittim. Ben ulaştığımda çoktan kalabalık toplanmıştı. Uçağın enkazından çok büyük bir duman çıkıyordu. Hiç vakit kaybetmeden helikopterler de geldi.

"Pilot, insanların yaşadığı bölgeye zarar vermemek için elinden geleni yapmışa benziyor. Seti Nehri'yle evlerin arasında çok küçük bir alan vardı ve uçak oraya düştü."

Nepal'de uçak kazaları çok görülmeyen olaylar değil. Genelde sapa yerlerdeki pistler ve çok hızlı değişen hava koşulları, bu kazalara sebep olabiliyor.

Himalayalarda bulunan bu ülke, dünya üzerinde en nefes kesici dağların üzerinde yer alıyor ve yol takibi de bu sebeple zorlaşıyor. Bazıları da uçaklara yeterince yatırım yapılmamasını ve düzenlemelerin yetersiz olmasını suçluyor.

Avrupa Birliği de, eğitim yetersizliği ve uçakların teknik durumunun tehlike yarattığı gerekçesiyle Nepal'e ait havayollarından gelen uçakların hava sahasına girişini yasakladı.

Mayıs 2022'de de Tara Air Havayolları'na ait bir uçak Nepal'in kuzeyinde düşmüş ve 22 kişi hayatını kaybetmişti. Bundan dört sene önce de Bangladeş'ten kalkan ve Katmandu'ya indiğinde alev alan bir uçakta 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepalli Chiranjibi Paudel'in gazeteci olan erkek kardeşi de Pazar günü düşen uçakta hayatını kaybetti. Paudel, "Uçuş güvenliğini artırmak için artık bir adım atılmalı" diyor:

"Havayolları cezalandırılmalı ve düzenleme kurulu ve hükümetin ilgili kanadı da sorumlu tutulmalı."

Pazar günü uçak, yeni inşa edilen ve bu yılın başında açılan Pokhara Uluslararası Havaalanı yakınlarına düştü.

Havaalanındaki yolcular BBC'ye, kaza haberlerinden sonra da kendilerini güvende hissettiklerini ve sık sık uçak yolculuğu yaptıklarını söylüyor.

Dağlık Nepal'de orta sınıf için kısa yurt içi uçuşlar yapmak, oldukça sık görülen bir ulaşım biçimi.

Bagajlarını belerken BBC'ye konuşan Ria da, "Uçuş yapmaktan korkmuyorum ama daha yeni uçaklara ve daha sert düzenlemelere ihtiyacımız var" diyor.

Yeti Havayollarının Katmandu'dan yerel saatle 10.30'da kalkan uçağı, kısa bir yolculuk sonrası Pokhara'ya ulaşacaktı. Uçakta dört kişilik kabin ekibi ve 15 yabancı ülke vatandaşı vardı. Yolcuların 53'ü Nepalli, beşi Hindistan, dördü Rusya ve ikisi de Kore'den geliyordu. Aynı zamanda bir İrlandalı, bir Avustralyalı, bir Arjantinli ve bir de Fransız vardı.

Pokhara sakinlerinden Khum Bahadur Chhetri, Reuters'a, evinin çatısından uçağı izlediğini ve uçağın birden sarsılmaya başladığını anlattı:

"Uçağın sarsıldığını, sağa sola savrulduğunu gördüm. Sonra birden burnu yere döndü ve hızla düşmeye başladı, nehrin kıyısına çakıldı."

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