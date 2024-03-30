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        Haberler Gündem Nerede oy kullanacağım YSK E-DEVLET 2024: Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? Seçmen kağıdı sorgulama ekranı

        "Nerede oy kullanacağım?" diyenler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen bilgisi sorgulama ekranı

        Yarın milyonlarca seçmen başta Belediye Başkanı olmak üzere yerel yöneticilerini seçecek. Seçime saatler kala, seçmenler nerede oy kullanacağını araştırmaya başladı. Seçmen bilgisi sorgulama için e-devlet veya YSK üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:35
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        Yarın Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren seçim yoğunluğu başlıyor. Milyonlarca seçmen sandık başında buluşarak yerel yöneticileri için karar verecek. Bu kapsamda, seçmenler nerede oy kullanacağını araştırmaya başladı. İşte, "Nerede oy kullanacağım?" diyenler için YSK ve e-Devlet üzerinden seçmen bilgisi sorgulama ekranı...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        NEREDE OY KULLANACAĞIM?

        31 Mart 2023 Pazar günü oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

        E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

        Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" uygulaması kullanılabiliyor.

        E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        2024 Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Küçükçekmece Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Pendik Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Sultangazi Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Maltepe Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Başakşehir Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Çatalca Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Şile Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Adalar Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Kartal Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Avcılar Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Esenler Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Sultanbeyli Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Fatih Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Sarıyer Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Arnavutköy Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Tuzla Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Güngören Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Bayrampaşa Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Şişli Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Beykoz Yerel Seçim Sonuçları

        2024 Silivri Yerel Seçim Sonuçları

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        OY KULLANMAYA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

        Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

        Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

        YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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