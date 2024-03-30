NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart 2023 Pazar günü oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.

Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" uygulaması kullanılabiliyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

2024 Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları

2024 Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları

2024 Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları

2024 Küçükçekmece Yerel Seçim Sonuçları

2024 Pendik Yerel Seçim Sonuçları

2024 Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları

2024 Sultangazi Yerel Seçim Sonuçları

2024 Maltepe Yerel Seçim Sonuçları

2024 Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları

2024 Başakşehir Yerel Seçim Sonuçları

2024 Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları

2024 Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları

2024 Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları

2024 Çatalca Yerel Seçim Sonuçları

2024 Şile Yerel Seçim Sonuçları

2024 Adalar Yerel Seçim Sonuçları

2024 Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları

2024 Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

2024 Kartal Yerel Seçim Sonuçları

2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları

2024 Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları

2024 Avcılar Yerel Seçim Sonuçları

2024 Esenler Yerel Seçim Sonuçları

2024 Eyüpsultan Yerel Seçim Sonuçları

2024 Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları

2024 Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları

2024 Sultanbeyli Yerel Seçim Sonuçları

2024 Fatih Yerel Seçim Sonuçları

2024 Sarıyer Yerel Seçim Sonuçları

2024 Arnavutköy Yerel Seçim Sonuçları

2024 Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları

2024 Tuzla Yerel Seçim Sonuçları

2024 Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları

2024 Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları

2024 Güngören Yerel Seçim Sonuçları

2024 Bayrampaşa Yerel Seçim Sonuçları

2024 Şişli Yerel Seçim Sonuçları

2024 Beykoz Yerel Seçim Sonuçları

2024 Silivri Yerel Seçim Sonuçları