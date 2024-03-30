Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama: 2024 Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım?
31 Mart yerel seçim maratonu sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK 2024 seçim takviminde oy kullanacak vatandaşların oy bilgilerinin yer aldığı seçmen kağıtlarının hangi tarihte dağıtılacağını duyurmuştu. Bilindiği gibi YSK seçmen sorgulama işlemleri için kullanıcılara 3 farklı seçenek sunmuştu. Peki Nerede oy kullanacağım? 2024 Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım? İşte YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı
Nerede oy kullanacağım? Sorgulamaları Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğunluk kazandı. 31 Mart yerel seçimde oy kullanacak vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebiliyor. YSK ve e-devlet Yurt İçi Seçmen Sorgulama sayfasından vatandaşlar oy kullanma yerini öğrenebiliyor. İşte YSK ve e-devlet Yurt İçi Seçmen Sorgulama sayfası ve adım adım oy kullanacağın yeri sorgulama işlemleri
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
31 Mart 2023 Pazar günü oy kullanacak olan vatandaşlar, hangi okul ve sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapılabiliyor.
Ayrıca seçmen kaydının nerede olduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" uygulaması kullanılabiliyor.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
OY KULLANMAYA GİDERKEN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.
Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgeler.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.
31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERDE HANGİ İL SAAT KAÇTA OY KULLANACAK?
YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.