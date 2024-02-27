Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası ile hangi sandıkta oy kullanacağım?
Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. YSK seçmen kaydı sorgulamaları 31 Mart mahalli seçimleri öncesi başladı. Seçmenlere sandık başına gideceği 31 Mart öncesi, nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren seçmen kâğıtları dağıtılacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler ise kayıtlı oldukları il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. İşte, YSK ve e-Devlet ekranı ile adrese dayalı seçmen kaydı sorgulama 2024
YSK seçmen kaydı sorgulamaları sürüyor. Mahalli seçimlere kısa süre kala vatandaşlar YSK seçmen kağıdı nasıl alınır, zorunlu mu, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım gibi sorulara yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy verme hakkını kullanacak. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) veya e-Devlet üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerinin yer aldığı seçmen kağıtlarını görüntüleyebilecek. İşte 2024 YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor. Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.
Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.
SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK tarafından yayımlanan 2024 seçim takvimine göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanabilecek.