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Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

Vücudumuza birçok yararı olan sebze ve meyvelerden bazıları neredeyse tamamen sudan oluşuyor. Üstelik kalorisi düşük olan bu sebze meyveler; hem uzun süre tok tutuyor hem de kişinin vücudundaki sıvı oranını artırıyor. İşte, bir taşla iki kuş vuracağınız besinler...

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  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    SALATALIK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 96
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    YABAN MERSİNİ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 85
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    ANANAS

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 87
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    PORTAKAL

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 95
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    MARUL

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 96
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    KABAK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 95
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    HAVUÇ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 87
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 95
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    DOMATES

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 93
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    ÇİLEK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 92
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    ELMA

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 84
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    AHUDUDU

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 87
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    KARPUZ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 92
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    LİMON

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 90
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    BROKOLİ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 91
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    PATLICAN

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 92
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    KİRAZ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 81
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    KEREVİZ

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 95
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    ISPANAK

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 92
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    BEZELYE

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 79
  • Neredeyse tamamı su olan sebze meyveler: Kalorileri düşük ama saatlerce tok tutuyorlar

    KAVUN

    İçinde bulunan su oranı: yüzde 90

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