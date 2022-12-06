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Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

İnsanların büyük bir çoğunluğu aynı yanılgıya düşüyor olabilir mi? Pek mümkün gözükmese de olabiliyor hatta buna Mandela etkisi deniyor! Bu ilginç örnekler, neredeyse insanların tamamı tarafından aynı şekilde biliniyor olsa da gerçekler sizi şaşırtacak!

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  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Mandela etkisi; insanların büyük çoğunluğunun bir konu üzerinde aynı yanlış fikirlere sahip olması demek. Yani, herkes bir konu hakkında aynı şeyi biliyor ancak bu bilgi tamamen yanlış.

    Bu etkinin neden olduğu açıklanamıyor ancak bu Mandela etkisi örnekleri, bildiğiniz tüm gerçekleri sorgulamanızı sağlayabilir...
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Monopoly logosundaki adamın gözünde bir mercek olduğunu düşünen çok insan var ancak yanılıyorlar. Sanıldığının askine adamın gözünde mercek yok.

     
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Pikaçu'nun kuyruğunun ucunda siyah bir çizgi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama yok! Çoğu insan aksine inansa da aslında bu da bir Mandela etkisi.

     
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Meşhur Mona Lisa tablosunun hafifçe gülümsediği düşünülüyor ancak tabloya gerçek bir bakış attığınızda, Mona Lisa'nın ifadesiz bir yüzü olduğunu görüyorsunuz. 
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Geçtiğimiz günlerde, Britney Spears meşhur Toxic klibiyle ilgili bir açıklama yaptı. Fotoğrafta görülen bu elmasların ten rengi bir elbise olmadığını söyledi. Bu elmaslar, Spears'ın vücuduna tek tek yapıştırılmıştı.

    Hayranlar, bunun ten rengi bir elbise olduğuna yemin ediyor ancak klibi tekrar izleyince Mandela etkisini tam anlamıyla hissediyorsunuz!
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Temel Reis'in sadece bir kolunda dövme değil, iki kolunda dövme var. Herkesin sadece tek bir kolda dövme olduğunu düşünüyor olması ne de tuhaf!
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Pamuk Prenses'teki meşhur repliği bilmeyen yoktur "Ayna ayna, söyle bana..." ancak bu replik oldukça yanlış. O repliğin orijinali aslında şöyle: "Duvardaki sihirli ayna..."
  • Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

    Star Wars'ın meşhur repliği "Luke, I'm your father" aslında var olmayan bir replik! İnanılanın aksine replik tam olarak şöyle; "No, I'm your father!"

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