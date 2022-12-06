Neredeyse tüm insanların doğru sandığı yanlış bilgiler: Buna Mandela etkisi deniyor

Mandela etkisi; insanların büyük çoğunluğunun bir konu üzerinde aynı yanlış fikirlere sahip olması demek. Yani, herkes bir konu hakkında aynı şeyi biliyor ancak bu bilgi tamamen yanlış.

Bu etkinin neden olduğu açıklanamıyor ancak bu Mandela etkisi örnekleri, bildiğiniz tüm gerçekleri sorgulamanızı sağlayabilir...