Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Neredeyse yüzünün tamamını kaplayan bir doğum lekesiyle dünyaya geldi

        Neredeyse yüzünün tamamını kaplayan bir doğum lekesiyle dünyaya geldi

        Luna, dünyaya geldiğinde yüzünde büyük bir doğum lekesi vardı. Kızlarının gelecekte zorbalığa uğramasından korkan anne baba, Luna'nın ameliyat olması için büyük çaba gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Carolina ve Thiago Tavares, çocuklarını kucaklarına aldıklarında çarpıcı bir sürprizle karşılaştı. Kızları Luna'nın, doğduğunda nevüs adı verilen gözle görülür bir doğum lekesi vardı.

        2

        Bir maskeyi andıran doğum lekesi, Luna'nın yüzünü kaplıyordu. Çift, kızlarının bu benzersiz özelliğini sevgiyle kucakladı ancak diğer insanlar için aynı şeyi söylenemezdi.

        3

        Bir gün, bir kadının Luna'ya 'canavar' demesi, anne Carolina'yı gelecek hakkında düşünmeye zorladı ve çift küçük kızları için harekete geçti.

        4

        Çift, kızlarının gerekli tıbbi işlemleri görmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Uzun ve zorlu geçen altı ameliyattan sonra Luna'nın yüzündeki doğum lekesi büyük ölçüde silindi.

        5

        Luna şu an iyileşme süreci içerisinde ve her gün daha iyiye gidiyor. Tüm yaşadıklarını büyük bir cesaret ile karşılayan küçük kız, neşesi ve sevgisiyle herkesi gülümsetiyor.

        6
        7

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraf: Luna Tavares Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar