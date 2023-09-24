Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Neredeyse yüzünün tamamını kaplayan bir doğum lekesiyle dünyaya geldi! Luna'nın zor hayatı

        Neredeyse yüzünün tamamını kaplayan bir doğum lekesiyle dünyaya geldi

        Luna, dünyaya geldiğinde yüzünde büyük bir doğum lekesi vardı. Kızlarının gelecekte zorbalığa uğramasından korkan anne baba, Luna'nın ameliyat olması için büyük çaba gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Carolina ve Thiago Tavares, çocuklarını kucaklarına aldıklarında çarpıcı bir sürprizle karşılaştı. Kızları Luna'nın, doğduğunda nevüs adı verilen gözle görülür bir doğum lekesi vardı.

        2

        Bir maskeyi andıran doğum lekesi, Luna'nın yüzünü kaplıyordu. Çift, kızlarının bu benzersiz özelliğini sevgiyle kucakladı ancak diğer insanlar için aynı şeyi söylenemezdi.

        3

        Bir gün, bir kadının Luna'ya 'canavar' demesi, anne Carolina'yı gelecek hakkında düşünmeye zorladı ve çift küçük kızları için harekete geçti.

        4

        Çift, kızlarının gerekli tıbbi işlemleri görmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Uzun ve zorlu geçen altı ameliyattan sonra Luna'nın yüzündeki doğum lekesi büyük ölçüde silindi.

        5

        Luna şu an iyileşme süreci içerisinde ve her gün daha iyiye gidiyor. Tüm yaşadıklarını büyük bir cesaret ile karşılayan küçük kız, neşesi ve sevgisiyle herkesi gülümsetiyor.

        6
        7

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraf: Luna Tavares Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?