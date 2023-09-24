Çift, kızlarının gerekli tıbbi işlemleri görmesi için bir bağış kampanyası başlattı. Uzun ve zorlu geçen altı ameliyattan sonra Luna'nın yüzündeki doğum lekesi büyük ölçüde silindi.

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Luna şu an iyileşme süreci içerisinde ve her gün daha iyiye gidiyor. Tüm yaşadıklarını büyük bir cesaret ile karşılayan küçük kız, neşesi ve sevgisiyle herkesi gülümsetiyor.