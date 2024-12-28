Neşe Özkan'ın ailesi otopsi raporunu bekliyor

Bursa'da yaşayan Neşe Özkan, 'Gelin Evi' yarışmasındaki, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzıyla dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen 27 yaşındaki Özkan, 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

Neşe Özkan'ın cenazesinin Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, eşi İskender Özkan, ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürerek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Neşe Özkan'ın ölümü hakkında soruşturmanın başlatılmasının ardından, Özkan ailesinin talebi üzerine 24 Aralık'ta otopsi yapılmak üzere mezar açıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda cenazeye otopsi işleminin yapılmasının ardından, Neşe Özkan'ın cenazesi yeniden defnedildi.

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"DOKTOR, AMELİYATIN BAŞLAMASINDAN 1 SAAT 15 DAKİKA SONRA AMELİYATI TERKETMİŞ"

Süreç ile ilgili açıklama yapan Özkan ailesinin avukatı Ayşegül Mermer; "Müvekkilim eşinin vefatından sonra bir hukuk mücadelesine girişmiştir. Ancak sorumlu hekim bu hukuk mücadelesini sosyal etkileşimle, hatta onun deyimiyle 'takipçi kasma' ile nitelendirmesi hakikaten bizim tüylerimizi ürpertmiştir. Ayrıca bir vefattan sonra, iki çocuk annesi, genç bir kadının vefatından sonra bir başsağlığı dilememesini de kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sorumlu hekim, rahmetli Neşe Özkan'ın ameliyatının 4- 5 saat sürebileceğini söylüyor. Ardından da diyor ki, 'Ben günde 4- 5 tane bu tip ameliyatlardan yapıyorum. Hatta ayda 150- 200 ameliyatı buluyor bu'. Şimdi böyle bir durumda, 4- 5 saat süren bir ameliyatın günde 5 tane yapılabilmesini bırakın, yapılırken özen gösterilebilmesi insan doğasına aykırı. Tıbbi gereklere zaten aykırı, insan doğasına da aykırı. Kaldı ki rahmetli Neşe Özkan'ın bir kalp hikayesi var geçmişte. Kalp ameliyatı geçirmiş. Böyle bir hastanın kendisine geldiğinde bir kardiyolojiden konsültasyon alınmadan, kişiye özel tetkikler yapılmadan, bunda bir sakınca görmüyorum diyerek süreci başlatması hayatın olağan akışına aykırı. Bu durum dahi sorumluların sadece maddi beklenti ve motivasyonla hareket ettiğini göstermektedir. Sorumlu hekim beyanında ayrıca, vefattan sonra otopsinin yapılmamasını şaşkınlıkla karşıladığını, buna inanamadığını söyledi. Vefatın ardından ölüm belgesini veren hastanenin, bu ölüme 'doğal ölüm' demesini de biz şaşkınlıkla karşıladık. Sorumlu hekim, 'Bu ameliyat 4-5 saat sürüyor' diyor. Oysaki Neşe Özkan'ın ameliyatının başlamasından 1 saat 15 dakika sonra ameliyatı terk etmiş. Bu bir iddia değil. Bu, hastaneden alınan kamera kayıtlarıyla sabit bir durum. Sayın savcıdan mezarın açılması talebinde bulunduk. Bütün maddi gerçeklerin ortaya çıkması için de yüce Türk adaleti talebimizi uygun gördü ve otopsiye gönderdi. Şu an bu raporu bekliyoruz. Sorumlu hekim meslek hayatı boyunca sadece 3 hastasının vefat etmiş olmasını övünerek söylüyor. Şimdi bir vefatın binde bir, milyonda bir, milyarda bir olmasını mazur mu görmeliyiz? Bunun başarı mı saymalıyız?" dedi.