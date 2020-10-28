"Neşeli" kedi kurtarma operasyonu - KIRKLARELİ

AA

Yayla Mahallesi'nde apartman boşluğundan gelen sesten kedi yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Yerini tespit edebilmek için yavru kedinin ses vermesi amacıyla itfaiye erleri cep telefonlarından kedi sesi içeren videolar açtılar.Apartmanın dış duvarında balyoz ve hilti yardımı ile delik açıldı.Açılan alandan apartman boşluğuna itfaiye erleri sığmayınca bir çocuktan yardım istendi.Çocuk, apartman boşluğuna girerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.Adının "Ateş" olduğu öğrenilen yavru kedi, sahibine teslim edildi.Kedinin sahibinin mutluluğunu gören bir itfaiye eri cep telefonundan çalınan Roman havasına Roman dansı figürleriyle eşlik etti.