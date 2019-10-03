Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının 7'nci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi´nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Programda beş dalda ödül verilirken, aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gülşen Kutlu, Erol Parlak'ın bulunduğu isimler Neşet Ertaş´ın türkülerini yorumladı.
Cumhurbaşkanlığı´nın himayesinde gerçekleşen etkinliğe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile AK Parti'li yöneticiler katıldı.
Programda İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk ve Necmi Kıran'a kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra, genç icracı ve yaşam boyu meslek onur ödülü dallarında ödül verildi.
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