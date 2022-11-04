EKONOMİK DEĞERİ NEDENİYLE AVLANIYOR

Tedbirlerle üreme dönemi olan yaz aylarında avlanması yasaklanan tür, çift cinsiyet (hermafroditlik) özelliği de taşıyor. 'Plaka gridası' aynı zamanda nesli azalan türler arasında yer alıyor.

Popülasyonundaki düşüş sonrası uzun zamandır sürü halinde görülmeyen 'plaka gridası', Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından Konyaaltı Sahili'nde görüntülendi.

Gökoğlu, "Bu türden çok kalmadı ve nesli giderek azalan türler içerisinde. Aşırı av baskısı ve zıpkın balıkçılığı nedeniyle tükenme aşamasına geldi. Bu bölgede, eskiden her taşın altında vardı. Yaptığımız derin dalış sırasında bu türü sürü halinde gördük. Bu balıklarda hermafroditlik var. Büyüdükçe erkekleşiyor. 2 erkek ile beraber 40 kadar bireyi, bir arada görmek bizi çok sevindirdi" dedi.