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        Haberler Yaşam Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, su içerken görüntülendi

        Nesli tehdit altındaki alageyik ve yavruları, su içerken görüntülendi

        Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler ve yavruları, göletten su içerken görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:21
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        Dünyada nesli kritik seviyede bulunan hayvanlar arasında yer alan alageyikler, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yer alan doğal yaşamlarını sürdürdükleri Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri'nde akşam üstü otlanırken görüntülendi.

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        Bölgede özgürce yaşamlarını sürdüren alageyikler ve yavruları ardından göletten su içti. Bölgede yaşayanlar tarafından benekli geyik olarak da bilinen alageyik ve yavruları, bir süre daha ormanlık alanda gezindikten sonra gözden kayboldu.

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        Alageyik ve yavrularının görüntüleri kaydedildi.

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        "HİÇBİR ŞEKİLDE PARFÜM VE KOLONYA GİBİ KOKULAR KULLANMIYORUZ"

        Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri Şefi Ertürk Reçber, alageyiklerin ürkek hayvanlar olduğunu ve bu nedenle oldukça zor görüldüğünü anlatarak, "Özellikle başka yerlere nakil için yakalama yapmak ya da fotoğraflarını çekmek için alageyikler tespit etmek çok zor oluyor.

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        Bir alageyiği yakalamak için günlerce uğraşıyoruz. Onları görmek ciddi bir sabır gerektiriyor. Hiçbir şekilde parfüm ve kolonya gibi kokular kullanmıyoruz. Kokuyu alıp yaklaşmıyorlar. En ufak yabancı bir sesten irkiliyorlar" dedi.

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        Reçber, alageyiklerin su içme görüntülerinin değerli olduğunu ifade ederek, "Alageyikler, Türkiye'nin gelecek nesillere bıraktığı en önemli miraslar arasında yer alıyor.

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        Hem Bakanlık hem de Genel Müdürlük olarak alageyiklerin neslinin devamı için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Onların bu görüntüleri de bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

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        #alageyik ve yavruları
        #Antalya
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