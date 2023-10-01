Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Nesli tehlike altındaki boz yunus, Gökçeadalı balıkçının oltasına takıldı

        Nesli tehlike altındaki boz yunus, Gökçeadalı balıkçının oltasına takıldı

        Nesli tehlikeye girdiği için koruma altında olan ve bilim insanları tarafından en son 13 yıl önce gözlenen boz yunus Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        En son 13 yıl önce görülmüştü… Tekrar ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gökçeada’da 35 yıldır balıkçılık yapan Uğur Özdemir, kılıç balığı avlarken denize attığı oltanın misinasına büyük bir balık kuyruğu dolandı. Özdemir, boz yunus olduğunu fark ettiği canlıyı tekneye doğru yavaş yavaş çekerek misinayı bıçakla kesti.

        Kuyruğundan biraz yara alan boz yunus, özgürlüğüne kavuşunca teknenin yanından uzaklaştı.

        Boz yunuslar, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, nesli tehlikeye girdiği için koruma altında olan ve bölgede bilim insanları tarafından en son 13 yıl önce gözlenen bir tür olarak biliniyor.

        "YAŞLANDIKÇA BEYAZLIYORLAR"

        REKLAM

        Uğur Özdemir, “Marmara ve Karadeniz’de bu hayvanı göremezsiniz. Ege ve Akdeniz’de görülür. Yunustan 300 kilogram daha büyük oluyorlar. Güçlü hayvanlar. Baktım uzaktan suyun üzerinde duruyor. Yanına gidince gördüm ki takımımıza dolanmış. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık, kalması gerektiği yere saldık. Bu hayvanlar yaşlandıkça beyazlıyorlar. Bunun yaşı ne küçük ne büyük. Kilosu da 300-350 kilogram, büyük bir hayvandı. Saldık, çok mutluyuz, sürekli yapıyoruz bu geri dönüşümü” ifadelerini kullandı.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden emekli deniz biyoloğu Prof. Dr. Sezginer Tunçer de balıkçı Özdemir’in misinasına kuyruğu dolanan türün koruma altında sayılan önemli deniz memelilerinden olduğu bilgisini verdi.

        Latince adı ‘Grampus griseus’ olan bu türün IUCN tarafından koruma altına alındığını, yakalanması ve avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Tunçer, “Bu görüntülerden anlaşılacağı üzere bu bir ergen birey olarak karşımıza çıkmaktadır ve 2,5-3 metre olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

        Prof. Dr. Tunçer, “Bu canlılar Atlantik kökenli olup Akdeniz’e dağılımlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak aşırı avcılık ve bilinçsizce yapılan davranışlardan etkilenmekte olup, soyu ve nesli tehdit altında olan türler arasında” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"