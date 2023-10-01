Nesli tehlike altındaki boz yunus, Gökçeadalı balıkçının oltasına takıldı Nesli tehlikeye girdiği için koruma altında olan ve bilim insanları tarafından en son 13 yıl önce gözlenen boz yunus Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı.

Gökçeada’da 35 yıldır balıkçılık yapan Uğur Özdemir, kılıç balığı avlarken denize attığı oltanın misinasına büyük bir balık kuyruğu dolandı. Özdemir, boz yunus olduğunu fark ettiği canlıyı tekneye doğru yavaş yavaş çekerek misinayı bıçakla kesti.

Kuyruğundan biraz yara alan boz yunus, özgürlüğüne kavuşunca teknenin yanından uzaklaştı.

Boz yunuslar, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, nesli tehlikeye girdiği için koruma altında olan ve bölgede bilim insanları tarafından en son 13 yıl önce gözlenen bir tür olarak biliniyor.

"YAŞLANDIKÇA BEYAZLIYORLAR"

REKLAM

Uğur Özdemir, “Marmara ve Karadeniz’de bu hayvanı göremezsiniz. Ege ve Akdeniz’de görülür. Yunustan 300 kilogram daha büyük oluyorlar. Güçlü hayvanlar. Baktım uzaktan suyun üzerinde duruyor. Yanına gidince gördüm ki takımımıza dolanmış. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık, kalması gerektiği yere saldık. Bu hayvanlar yaşlandıkça beyazlıyorlar. Bunun yaşı ne küçük ne büyük. Kilosu da 300-350 kilogram, büyük bir hayvandı. Saldık, çok mutluyuz, sürekli yapıyoruz bu geri dönüşümü” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden emekli deniz biyoloğu Prof. Dr. Sezginer Tunçer de balıkçı Özdemir’in misinasına kuyruğu dolanan türün koruma altında sayılan önemli deniz memelilerinden olduğu bilgisini verdi.

Latince adı ‘Grampus griseus’ olan bu türün IUCN tarafından koruma altına alındığını, yakalanması ve avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Tunçer, “Bu görüntülerden anlaşılacağı üzere bu bir ergen birey olarak karşımıza çıkmaktadır ve 2,5-3 metre olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Tunçer, “Bu canlılar Atlantik kökenli olup Akdeniz’e dağılımlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak aşırı avcılık ve bilinçsizce yapılan davranışlardan etkilenmekte olup, soyu ve nesli tehdit altında olan türler arasında” diye konuştu.