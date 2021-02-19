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Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi" kapsamında deltada uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Sibirya kazı tespit edildi.

Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü
AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa "Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi"nin yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında deltada biyoçeşitliliğin belirlendiğine ve kuş türlerinin yeniden kayıt altına alındığına işaret eden Demir, "Araştırmalar kapsamında gerçekleştirilen izleme çalışmaları sırasında Kızılırmak Deltası'nda uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan, statüsü 'hassas' olan Sibirya kazı tespit edildi. En son 2006 yılında deltada bir birey olarak kayda alınan Sibirya kazı, ülkemizde kış aylarında nadir görülen kaz türlerindendir." dedi.

Küresel ölçekte soyu tehlike altındaki Sibirya kazının Sibirya bölgesinde kutup çizgisinin kuzeyinde ürediğini anlatan Demir, "Kuzeyde sert geçen kışlarda ülkemizde görülür. Kırmızı siyah beyaz renk tüyleri ile çarpıcı bir görünüme sahip olan Sibirya kazı, ülkemizde koruma altındadır ve avı yasaktır. Genellikle 1-2 birey halinde görülen Sibirya kazları, Kızılırmak Deltası'ndaki çalışmada 6 birey olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.

- Deltada pufla ördeği ve büyük örümcek kuşu da tespit edildi

Demir, Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirilen izleme çalışmalarında alan için nadir bir tür olan pufla ördeği ile büyük örümcek kuşunun da ocak ayında kaydedildiğine dikkati çekerek, "Bunun yanı sıra alanda 16 ak pelikan, 25 turna gözlendi. Turnalar daha önceki yıllarda sadece kasım ayı sonlarına alanda kalırken, bu sene kış boyunca alanda değişik sayılarda gözlemlenmiştir. Geçen yıldan bu yana devam eden biyoçeşitlilik izleme çalışması her daim yeni türlerin alandaki dağılım durumu, bolluğu, mevsimsel görünme durumları ile ilgili yeni kayıtlar alınmasına vesile olmaktadır." diye konuştu.

Demir, Kızılırmak Deltası'nda yürütülen çalışmalardan güzel sonuçlar alındığını dile getirdi.

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