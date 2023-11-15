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        Haberler Yaşam Nesli tehlike altındaki yılan kartalı Antalya'da tedavi edildi

        Nesli tehlike altındaki yılan kartalı Antalya'da tedavi edildi

        Antalya'da doğada yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yılan kartalı, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:03
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        Barındırdığı 127 türden bin 400'e yakın hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını üstleniyor.

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        Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında doğada bulunan yaralı yaban hayvanları doğal yaşam parkına getiriliyor. O hayvanlar arasında ender görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki yılan kartalı da bulunuyor.

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        Kentteki dağlık bir alanda kanadı kırık halde bulunan yaralı kartal, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yılan kartalı, klinikten çıkartılarak alışması için doğal yaşam parkı içerisindeki büyük uçma kafesine konuldu.

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        MARTI VE KAPLUMBAĞA DA TEDAVİ EDİLDİ

        Doğal yaşam parkına vatandaşlar tarafından getirilen yaralı martı ve otomobilin ezdiği kaplumbağa da tedavi edildi. Martı doğal yaşamına salınırken, kabuğu kırılan kaplumbağaya bal mumundan yeni kabuk yapıldı.

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        Tedavisi uzun sürecek olan kaplumbağanın, bundan sonra hayatını doğal yaşam parkında sürdüreceği belirtildi.

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        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, yılan kartalının doğada çok nadir görüldüğünü, bu nedenle tedavisini titizlikle yaptıklarını söyledi.

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        "KARTALIMIZ ARTIK ESKİSİ GİBİ UÇABİLİYOR"

        Yılan kartalının uçma antrenmanlarını tamamladıktan sonra uygun bir noktadan yeniden doğaya bırakılacağını belirten Arsun, "Kartalımız artık eskisi gibi uçabiliyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir hayvanın sağlığına kavuşup doğaya dönmesini çok önemsiyoruz" dedi.

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        Arsun, hayvanat bahçesi olarak sadece bakım ve korumanın yanı sıra klinik görevlerinin de bulunduğunu aktararak, "Kara kaplumbağası ve martıyı da zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturduk.

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        Her yıl yüzlerce yaban hayvanını tedavi ediyoruz. Kaçak avcılar tarafından avlanan yaban keçileri, geyikler ile trafik kazası nedeniyle gelen tilki, kurt gibi hayvanların yanında en fazla yırtıcı kuşlar ile göçmen kuşları tedavi edip doğaya salıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #yılan kartalı
        #Antalya
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