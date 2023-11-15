Nesli tehlike altındaki yılan kartalı Antalya'da tedavi edildi

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"KARTALIMIZ ARTIK ESKİSİ GİBİ UÇABİLİYOR" Yılan kartalının uçma antrenmanlarını tamamladıktan sonra uygun bir noktadan yeniden doğaya bırakılacağını belirten Arsun, "Kartalımız artık eskisi gibi uçabiliyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir hayvanın sağlığına kavuşup doğaya dönmesini çok önemsiyoruz" dedi.

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Arsun, hayvanat bahçesi olarak sadece bakım ve korumanın yanı sıra klinik görevlerinin de bulunduğunu aktararak, "Kara kaplumbağası ve martıyı da zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturduk.