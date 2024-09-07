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        Haberler Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası Siirt'te görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası Siirt'te görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus) Siirt'te görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 09:15 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:15
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        Nesli tehlikede! Siirt'te görüldü
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, DKMP Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Siirt merkez şefliği ekipleri, ülkede yaşayan 5 tatlı su kaplumbağasından biri olarak Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağasını doğal yaşam alanında yüzerken görüntüledi.

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        #Fırat kaplumbağası
        #Siirt
        #haberler
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