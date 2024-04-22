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        Haberler Yaşam Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi

        Antalya'da ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşağı kaydedildi. Fotoğrafçı Hamit Yalçın tarafından görüntülenen Anadolu vaşağı, ormanlık alanda gezip, ağaç altında dinlenirken kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:39 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:47
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        Türkiye'nin güneyindeki ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu vaşağı görüntülendi.

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        Antalya'da ormanlık alanda bulunan bir vaşak, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından kaydedildi.

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        Görüntüde vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği yer alıyor.

         

         

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        Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Anadolu vaşağı olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

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        #anadolu vaşağı
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