Neslihan Arın çeyrek finalde
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Neslihan Arın, tek kadınlarda adını çeyrek finale yazdırdı.
Saarbrücken kentindeki organizasyonda Neslihan, son 16 turunda ev sahibi ülkeden Miranda Wilson ile karşılaştı.
Müsabakayı 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale yükseldi.
Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden diğer milli sporcu Özge Bayrak Bağcı ise organizasyona son 16 turunda veda etti.
Özge, 3 numaralı seribaşı olan Danimarkalı Line Hojmark Kjaersfeldt ile yaptığı son 16 turu karşılaşmasını 13-21 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kaybetti.
Avrupa Badminton Şampiyonası, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.