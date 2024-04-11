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        Neslihan Arın çeyrek finalde

        Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Neslihan Arın, tek kadınlarda adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:21
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        Neslihan Arın çeyrek finalde
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        Saarbrücken kentindeki organizasyonda Neslihan, son 16 turunda ev sahibi ülkeden Miranda Wilson ile karşılaştı.

        Müsabakayı 21-14 ve 21-18'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale yükseldi.

        Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden diğer milli sporcu Özge Bayrak Bağcı ise organizasyona son 16 turunda veda etti.

        Özge, 3 numaralı seribaşı olan Danimarkalı Line Hojmark Kjaersfeldt ile yaptığı son 16 turu karşılaşmasını 13-21 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kaybetti.

        Avrupa Badminton Şampiyonası, 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

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