'Sibel' filminin galası gerçekleşti

Güzel oyuncu Damla Sönmez’in performansıyla adından söz ettiren 'Sibel' adlı sinema filmi önceki akşam yapılan gala ile izleyicilerle buluştu. Galaya, Damla Sönmez’in yanında filmde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin, Şevval Tezcan ve Meral Çetinkaya ile filmin şarkısına imza atan Pi katıldı. Sibel'i izleyenler arasında başanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da vardı. Ünlü çift, galaya el ele katılarak o iddiaları yalanlamış oldu