Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden aşk dolu paylaşım

Bir dönem boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çifti zor günleri geride bıraktı. Atagül, paylaşımına, "Güneş ışığı ve güneş öpücüğü" notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede yaklaşık 500 bin beğeni aldı