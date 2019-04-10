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Son zamanlarda derinlere daldım. Hiçbir şeyden kaçmamaya çalışıyorum. Zaten çok düşünür, hep vicdan muhasebesi yaparım. Ancak bu kez kendime karşı acımasız davranıyorum. Korkularımla yüzleşiyorum, ‘Otur şuraya Neslihan anlat her şeyi’ diyorum. Bu aşamada cesaret çok önemli.