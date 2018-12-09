Katılacağı ödül töreni öncesinde son hazırlıklarını yapmak için alışverişe çıkan güzel oyuncu, meydan katında bulunan mağazaları dolaştı.

Her zaman olduğu gibi şık giyim tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncu, yeni yıl öncesi henüz bir plan yapmadıklarını söyledi. Atagül, "Büyük ihtimalle İstanbul'da olacağız. Henüz bir plan yapmadık ama, ailece burada evimizde oluruz muhtemelen." açıklamasında bulundu.

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