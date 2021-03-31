Neslihan Atagül'ün son sağlık durumu nasıl? Neslihan Atagül'e ne oldu? Magazin gündeminin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu tedavisine devam ediyor. İşte detaylar...

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koyulan oyuncu Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

tv100'ün haberine göre; ekranlara ve projelere ara veren Atagül, tedavi için İngiltere'ye gitti.

ÖZEL BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

Hastalığı için bir dizi test yaptıran ünlü oyuncu, sonuçlarını aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başlayacak.

Kendisine özel bir beslenme programı uygulayan Neslihan Atagül'ün yalnızca evde pişen yemekleri tüketmeye başladığı ve bol bol dinlendiği de öğrenildi.

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı sebebiyle rol aldığı diziye veda eden Neslihan Atagül, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili şunları söylemişti:

Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekleriniz, iyi niyetleriniz, ziyaretleriniz, hediyeleriniz, dualarınız ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz, beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun...

Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. O yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim. Tedavim devam ediyor. Dinlendikçe daha iyi oluyorum.