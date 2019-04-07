Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,

Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlenen turnuvada 352 sporcu mücadele etti.

Tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Neslihan, ilk turda Tayvanlı Lin Hsiang Ti'yi 2-0, ikinci turda ise Endonezyalı Bening Sri Rahayu'yu 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Estonyalı Kristin Kuuba'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, yarı finale kaldı. Yarı finalde ise Taylandlı Porntip Buranaprasertsuk'a 2-1 yenilen Neslihan, bronz madalyanın sahibi oldu.