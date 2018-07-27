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Neslişah Düzyatan Instagram'da paylaştığı kareye romantik bir not düştü:

İyi ki yol arkadaşım oldun, en güldüğüm, omzunda huzur bulduğum, en büyük destekçim, canım sevgilim iyi ki doğdun! 3＋1 olarak yeni, yaşını kutluyoruz. Allah bizim mutluluğumuz ile mutlu olan herkese kat kat fazlasını versin.